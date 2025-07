Banda del tombino colpo notturno Razzia di profumi in pieno centro

La banda del tombino torna in azione. Una nuova spaccata nella notte nel pieno centro di Scandicci, ha svegliato i residenti. I ladri sono entrati in azione in piazza Togliatti, la centralissima piazza del mercato prendendo di mira la profumeria che si trova nella zona dello ‘struscio’, con tutti i negozi più di pregio della città. Per sfondare la vetrina hanno utilizzato una zavorra per ombrelloni in cemento, prelevata da un vicino dehor. Il contrappeso è stato lanciato contro l’ingresso del negozio frantumando il vetro in mille pezzi. A quel punto dalle immagini a circuito chiuso, è stato facile vedere i ladri, quattro persone, entrare con dei contenitori industriali in plastica nera, riempirli di prodotti, prevalentemente profumi, e poi scappare svoltando l’angolo, dove c’era probabilmente un’auto ad aspettarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banda del tombino, colpo notturno. Razzia di profumi in pieno centro

In questa notizia si parla di: banda - tombino - pieno - centro

La banda del tombino è scatenata. Agonia negozianti: "Basta spaccate" - Torna in azione la banda del tombino. Due giorni fa i malviventi hanno preso di mira il negozio di ottica in via Pisana a Casellina: dopo aver frantumato la vetrina nel cuore della notte, sono entrati nel negozio portando via occhiali per un valore che è ancora in corso di stima da parte dei proprietari.

Rassegna Stampa - Seguite le altre edizioni alle 13.30, 17.30, 19.30, 20.30 e 23 su Tv Centro Marche canale 10 del digitale terrestre; Regione Marche Vai su Facebook

Banda del tombino, colpo notturno. Razzia di profumi in pieno centro; Salerno. La “Banda del casatiello”; Vetrine spaccate con i tombini, quattro colpi in centro Rapallo.

Banda del tombino, colpo notturno. Razzia di profumi in pieno centro - Una nuova spaccata nella notte nel pieno centro di Scandicci, ha svegliato i residenti. Lo riporta lanazione.it

Vetrine spaccate con i tombini, quattro colpi in centro Rapallo - Notte movimentata per le forze dell'ordine a Rapallo (Genova) per quattro incursioni della banda del tombino in pieno centro, con sirene di polizia e carabinieri ad inseguire i ladri. Da ansa.it