Pierangelo Caponi, presidente e socio fondatore della cooperativa Sigeric, servizi per il turismo, è stato nominato presidente della Cna Turismo e Commercio di Massa-Carrara. Caponi è persona nota per la promozione del turismo sostenibile e culturale in Lunigiana. Ingegnere ambientale con esperienza nel settore della progettazione ambientale e della valorizzazione territoriale, Caponi coordina progetti in collaborazione con enti pubblici e parchi nazionali, occupandosi di sviluppo turistico, mobilitĂ lenta, turismo di comunitĂ e outdoor. Con la sua presidenza, Sigeric ha realizzato numerosi progetti nei territori degli Ambiti Turistici Lunigiana e Riviera Apuana, del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, del Parco delle Cinque Terre e delle Alpi Apuane, gestendo uffici turistici, strutture ricettive, percorsi formativi per guide ambientali e promuovendo la Carta Europea del Turismo Sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costa e Lunigiana a braccetto. La Cna turismo e commercio punta su Pierangelo Caponi