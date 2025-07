L' otium di Papa Leone è il nuovo trend per le vacanze estive

Due settimane in una casa di villeggiatura, fuori dalla cittĂ ma non troppo lontano; zero vita sociale, al massimo qualche incontro privato; si esce solo per andare a messa, e con l’occasione fare qualche bagno – di folla. Questa è la “Pope Summer”: l’estate di Leone XIV, nuovo trend vacanziero per gli sfiniti dal turismo. Basta con le mete esotiche, i viaggi low cost col bagaglio a mano che pesa troppo e allora viene imbarcato e quindi smarrito, il volo di ritorno cancellato, la diarrea del viaggiatore, la ricerca della casa su Airbnb che poi quando arrivi scopri di essere stato truffato, il salasso per un ombrellone con due lettini o peggio la sveglia all’alba per la guerra di conquista di un fazzoletto di spiaggia libera manco fosse il Donbas o la sabbia una terra rara, le cittĂ d’arte con la canicola, le mete turistiche prese d’assalto dall’overtourism. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

