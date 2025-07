Innovazione e transizione green Alla Lucart arriva il ministro

LUCCA Il distretto cartario al centro della transizione energetica italiana. È questo il messaggio emerso con forza durante la visita del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, allo stabilimento Lucart di Borgo a Mozzano. Un'occasione concreta per approfondire le sfide e le opportunità legate a energia, biogas, decarbonizzazione e potenziamento delle infrastrutture. Il Ministro, accompagnato dall'onorevole Deborah Bergamini, dal direttore di Assocarta, Massimo Medugno,e dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, con l'assessore Remo Santini e il segretario provinciale di Forza Italia, Carlo Bigongiari, è stato accolto dal presidente di Lucart, Massimo Pasquini, per una visita allo stabilimento, considerato un punto di riferimento per l' innovazione sostenibile nel settore cartario.

Il Ministro Pichetto Fratin in visita alla Lucart - Un incontro per ribadire l’impegno del governo per rendere più sostenibile la richiesta di energia del polo cartario lucchese. Lo riporta noitv.it

