Massimo Moratti tra i truffati dal falso Crosetto | Ho dato un milione? Le saprò dire Denunciano anche Beretta e gruppo Menarini

Si allunga la lista di personaggi noti, soprattutto molto facoltosi, che sarebbero stati avvicinati dal finto staff delper una truffa, o tentata tale, da decine di migliaia di euro. L’imprenditore e storico presidente dell’Interè tra idal. «Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti.», dice lui oggi a Repubblica. L’inchiesta aperta dalla procura di Milano, guidata da Marcello Viola, mira a individuare truffatori e. La scusa di partenza è stata questa: «Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia».