Le microcar sgommano in città

All’inizio erano le vetture dei giovanissimi (i quadricicli leggeri con abitacolo chiuso si possono guidare anche a 14 anni con patente AM). Poi, da quando si sono moltiplicati i divieti alla circolazione delle auto a benzina in gran parte delle, è scoppiata la passione anche degli adulti. Leelettriche mettono d’accordo tutti: dal fanatico ambientalista, a chi odia spostarsi con i mezzi pubblici, a chi ama le nuove tecnologie ma non vuole o non può spendere più di tanto, a chi è stanco di aspettare per ore un taxi, a chi, infine, è attento ai consumi. Così se le vetture a batteria di media e grande cilindrata faticano a conquistare gli automobilisti, lesono diventate la passione di un pubblico sempre più vasto. E siccome oltre a essere pratiche, sono comode e pure «modaiole», hanno fatto bingo.