Lanazione.it - Lucca, il Servizio civile non attira più. Sempre meno giovani si mettono in gioco

, 7 febbraio 2025 – Negli ultimi anni si è parlato spesso del grande disinteresse deiper attività come il volontariato o il, così abbiamo chiesto e cercato dati a sufficienza per rispondere ai nostri dubbi, e si sembra essere in netto calo. A dimostrarlo sono i dati sulle richieste di informazioni raccolti tra il 2019 e il primo mese del 2025, che evidenziano un progressivo disinteresse per questa opportunità. Ma cosa sta determinando questa tendenza? Se nel 2019 le richieste di informazioni sul(universale, regionale e digitale) ammontavano a 466, già nel 2020 si è registrato un crollo a 113, complice sicuramente l’effetto della pandemia. Negli anni successivi si è assistito a una ripresa parziale con 271 richieste nel 2021, seguita però da una nuova flessione nel 2022 con 150 richieste, nel 2023 195 richieste e nel 2024 150 richieste.