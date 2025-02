Juventusnews24.com - Gol Diao: brutta palla persa di Koopmeiners, il Como punisce. È 1-1 al Sinigaglia – VIDEO

Gol Diao: il Como punisce sulla palla persa di Koopmeiners. È 1-1 al Sinigaglia su assist di Cutrone

Termina in parità il primo tempo di Como Juve, anticipo di Serie A valido per la 24ª giornata di campionato. All'ultimo secondo nel recupero, su una palla persa di Koopmeiners in uscita, Cutrone crossa per Diao che punisce i bianconeri.

45+1' Pareggia il Como. pic.twitter.com/issGDxDNIJ
— Goals ? (@Goals360hub) February 7, 2025

Il super gol di Kolo Muani non basta: è 1-1 al Sinigaglia dopo i primi 45 minuti.