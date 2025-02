Internews24.com - Assemblea Soci Inter, fissata la data della riunione! La nota ufficiale

di Redazionela! Lasul prossimo incontro tra gli azionistiTramite una, l’ha annunciato la convocazione dell’deiazionisti del club, il giorno 24 febbraio. Ecco tutte le comunicazioni:I Signori Azionisti sono convocati indeiil giorno 24 febbraio 2025, alle ore 16:30 (CET), in unica convocazione, presso lo stadio G. Meazza di Milano, sito in 20151 Milano MI, Piazzale Angelo Moratti, con ingresso al Gate 8, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giornoModifiche agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello statutoale; deliberazioni;inerenti e conseguenti;Nomina del Consiglio di Amministrazione di F.C.nazionale Milano S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguentiLeggi sunews24.