L'attività fisica per anziani compie dieci anni e guarda alle valli: "Verso i 100 Comuni operativi"

Bergamo.10il progetto “AttivitàAdattata Over 65”, iniziativa coordinata dall’Università degli studi di Bergamo e dal CUS Bergamo rivolta agli over 65 con limitazioni di autonomia, finalizzata a promuovere il benessere fisico e la prevenzione attrala ginnastica preventiva adattata. Il traguardo raggiunto e gli obiettivi futuri sono stati oggetto dell’incontro tenutosi oggi, giovedì 6 febbraio, presso l’Aula Galeotti della sede universitaria di via dei Caniana, 2, Bergamo.L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali, partner del territorio e professionisti del settore sanitario (Provincia di Bergamo, Collegio dei Sindaci, ATS Bergamo, ASST Papa GiovXXIII, ASST Bergamo Ovest, ASST Bergamo Est, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bergamo, Ordine della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Bergamo e HServizi Spa), ha offerto un bilancio del decennio appena trascorso e delineato nuove prospettive per l’espansione del progetto – già presente in 77della provincia di Bergamo e destinato a superare quota 100 sedi operative – anche nelle aree più difficili da raggiungere, come lebergamasche.