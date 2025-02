Notizie.com - Codice della strada, in Italia crollano le vendite di vino: “I clienti hanno paura”. Ecco le proposte dei commercianti

Leggi su Notizie.com

Il calo delledisi attesta, nel mese di gennaio, intorno al 30 percento.di ristoranti ed enotechetimore di incappare nelle temute sanzioni del nuovoUn danno non da poco per tutto il comparto vitivinicolo. Settore trainante dell’economiana. Secondo l’ultimo censimento Istat, sono oltre 255mila le aziende vinicole presenti su tutto il territoriono. Sul numero complessivo dei terreni agricoli nel Belpaese, le vigne occupano ben il 23 percento del totale.Dati che sottolineano l’indubbia importanza die vigneti in quello che è il comparto agroalimentarepenisola. Confermati anche dalle percentuali sull’export. Basta pensare che, nei primi 7 mesi del 2024, si è registrato un picco record nelle esportazioni: con un valore pari a 4,6 miliardi di euro, in crescita del 4,1 percento sullo stesso periodo del 2023.