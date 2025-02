Cinemaserietv.it - La Palma in streaming

La Serie Lainlegale completo è disponibile in italiano su Netflix. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG).INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: NetflixGuarda OraNon disponibileNon disponibilePowered by FilmamoCreato da: Martin Sundland, Lars Gudmestad, Harald Rosenløw-EegPaese di origine: NorvegiaAnno di produzione: 2024Genere: Drammatico, Thriller, CatastroficoStagioni: 1Episodi: 4Durata episodi: da 39 a 50 minutiInterpreti principali:Anders Baasmo Christiansen, Ingrid Bolsø Berdal, Alma Günther, Thea Sofie Loch Næss, Bernard Storm Lager, Ólafur Darri Ólafsson, Jorge de Juan, Ruth Lecuona, Armund Harboe, Jenny Evensen, Iselin Shumba Skjævesland, Thorbjørn HarrRete: NetflixLa trama di Lavede protagonisti una famiglia di turisti norvegesi, Fredrik, Jennifer e i loro due figli che si recano a La, per trascorrere le vacanze di fine anno, nonostante i due stiano attraversando una crisi.