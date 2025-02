Tav Napoli-Bari cantieri come scavi | ritrovamenti archeologici a partire dall’età del rame

Leggi su Ildenaro.it

Un villaggio dell’età delin località Gaudello; un tratto di basolato dell’antica via Appia nel comune di Maddaloni; un santuario di epoca ellenistico-romana, ricco di materiale votivo, a Ponte. Sono solo alcuni dei, presentati oggi nella stazione diAfragola, rinvenuti durante i lavori effettuati lungo le tratte-Cancello, Cancello-Frasso e Telese-Vitulano. Con la realizzazione della nuova linea Av/Ac, infatti, il Gruppo FS restituisce alla cittadinanza un patrimonio culturale inedito, dove sviluppo infrastrutturale e archeologia convivono in armonia. Si tratta della prima tappa di un percorso che proseguirà sul territorio nazionale, con l’obiettivo di mostraredelle grandi opere infrastrutturali ferroviarie possano trasformarsi in una finestra sul passato, unendo progresso e radici storiche.