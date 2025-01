Thesocialpost.it - Terremoto a Castelgrande, magnitudo 2.3

Leggi su Thesocialpost.it

Una scossa didi2.3 è stata registrata ieri sera alle 20:50 a, in provincia di Potenza. Le coordinate dell’evento sismico sono 40.7870 di latitudine e 15.4750 di longitudine.Ilè stato rilevato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Tra i Comuni lucani situati entro 20 km dall’epicentro figurano, Muro Lucano, Bella, San Fele, Rapone, Pescopagano e Ruvo del Monte. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni o feriti.L'articolo2.3 proviene da The Social Post.