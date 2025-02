Ilgiorno.it - "Così sfrutteremo al meglio le opere realizzate per il 2026"

Un delizioso prolungamento. olimpico. L’assegnazione dei Giochi invernali giovanili all’Italia e, nello specifico, alla Valtellina e alle Dolomiti, peraltro già messa in preventivo da tempo, ha provocato inevitabilmente un grande entusiasmo nelle sedi di gara, Bormio, Livigno e Valdidentro, e tra gli amministratori. "Il nostro progetto, guidato da Coni, Regione Lombardia, Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento – dice Massimo Sertori, assessore regionale -,ha ottenuto il pieno e incondizionato supporto a livello mondiale. Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortinaun grande successo per la Lombardia e la nostra Valtellina. La Valtellina torna di nuovo protagonista, pronta a mettere passione, spirito di squadra e competenza organizzativa nell’ospitare un evento di caratura mondiale, che non sarà solo una manifestazione sportiva, ma anche una grande opportunità di crescita e visibilità per i nostri territori".