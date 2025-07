Accordo e firma con la Juve bomba Osimhen | A tutti i costi

Accordo e firma con la Juve, il sogno di Osimhen si avvicina a diventare realtà. La Juventus spinge forte per assicurarsi il centravanti nigeriano, pronto a rinforzare l’attacco e a portare nuova energia in bianconero. Con Gyokeres sempre più vicino all’Arsenal, le carte si mescolano: sarà Osimhen il prossimo grande colpo? La trattativa entra nel vivo e il futuro si scrive oggi, ricordando che nel calcio nulla è mai scritto fino alla firma definitiva.

Le ultime sull'arrivo in bianconero del centravanti nigeriano ancora di proprietà del Napoli Gyokeres diretto all' Arsenal e così Victor Osimhen torna in cima – da solo – alle preferenze della Juventus per il ruolo di prima punta. In sostanza per il post Vlahovic, anche se i bianconeri ancora non sono riusciti a disfarsi del centravanti serbo. E chissà se ci riusciranno da qui alla fine di questa sessione estiva. Problema simile ce l'ha il Napoli e si chiama, per l'appunto, Osimhen. Aurelio De Laurentiis vuole liberarsene a titolo definitivo dopo la stagione in prestito al Galatasaray.