Demme non solo Avellino | c’è anche la Serie A E lui rifiuta l’Arabia | ESCLUSIVO

L’ex centrocampista del Napoli si libererà a parametro zero dall’Hertha Berlino e ha dato la priorità al ritorno in Italia Il mercato dei cavalli di ritorno in Serie A può scaldarsi nelle prossime settimane, o magari già in queste ore. Dopo Dzeko alla Fiorentina, Ciro Immobile è ormai diretto a Bologna e verrà raggiunto presto da Federico Bernardeschi. E ora si attendono sviluppi per Lorenzo Insigne, sbarcato oggi a Roma da svincolato dopo l’addio al Toronto. Tra i calciatori che potrebbero tornare nel nostro campionato c’è anche Diego Demme, ancora sotto contratto con l’ Hertha Berlino ma in trattative per liberarsi a parametro zero (non dovrebbero esserci problemi in tal senso). 🔗 Leggi su Calciomercato.it