In casa Inter c’è da fare i conti con il pericolo di perdere Denzel Dumfries, su cui resta vivo l’interesse del Manchester City. L’erede perfetto ha un valore di 20 milioni di euro e può essere una ghiotta occasione di calciomercato. Tutti i dettagli a riguardo. Per i nerazzurri è un mercato fino a questo momento ben diverso rispetto a quelli a cui ci avevano abituato Ausilio e Marotta. Il fondo Oaktree ha cambiato radicalmente l’indirizzo del club da questo punto di vista, chiedendo alla squadra che si occupa di calciomercato di puntare soprattutto su talenti che possano rappresentare un valore aggiunto per la società in futuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, pericolo City per Dumfries: l’erede perfetto costa 20mln