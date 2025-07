Ucraina-Russia meno uomini e più droni | come cambia la guerra

Il conflitto tra Ucraina e Russia si sta evolvendo rapidamente, segnando una svolta strategica: meno uomini sul campo ma un uso intensivo di droni che ridefiniscono le tattiche. Con risorse tradizionali in diminuzione, entrambe le parti puntano sulla tecnologia per ottenere vantaggi decisivi. Questo scenario innovativo potrebbe cambiare per sempre il volto della guerra moderna, aprendo a nuove sfide e opportunità in ambito militare e geopolitico.

(Adnkronos) – La guerra sta cambiando. E la linea del fronte in Ucraina si fa più snella. Le forze dlla Russia dispiegate lungo la linea di contatto lanciano attacchi con unità di dimensioni inferiori, sostenute dai droni, invece, che dai carri armati, di cui si stanno in Russia esaurendo le scorte. E l'Ucraina si è .

