Come finisce Padre film 2018: trama e finale spiegazione del thriller di Rai 4 con Tim Roth

delè undi Rai 4 con protagonista Timinterpreta il pittoresco criminale in abito talare, un personaggio dal grande appeal attorno al quale ruota un crime-movie on the road diretto da Jonathan Sobol, già autore dell’heist movie cult The Art of the Steal, L’arte del furto. Al fianco ditroviamo la giovane e talentuosa Valeria Henríquez, mentre a dar volto agli uomini di legge che sono sulle loro tracce ci sono Nick Nolte e Luis Guzman.del? A seguire, la, ile ladelcompletaLa sedicenne colombiana Lena è in viaggio verso gli Stati Uniti per riunirsi con la sorella, ma i costi elevati per ricevere il visto la spingono a collaborare con la polizia per incastrare un truffatore in abiti religiosi noto