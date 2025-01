Zonawrestling.net - WWE: Charlotte Flair favorita per le scommesse della Royal Rumble 2025, Iyo Sky e Becky outsider

Leggi su Zonawrestling.net

Lafemminile è sempre stato uno degli incontri più imprevedibili dell’anno. Analizzando le quote dei bookmaker britannici, in particolare quelle di Sky Bet, possiamo farci un’idea delle possibili vincitrici secondo gli scommettitori d’oltremanica, sempre tenendo presente che nel wrestling gli esiti sono predeterminati e le quote servono più che altro a darci uno spaccato delle aspettative del pubblico.Nota: Per maggiore chiarezza, abbiamo convertito le quote dal formato britannico (frazioni) al formato decimale utilizzato comunemente in Italia.Le principali favorite secondo i bookmakerSecondo le quote di Sky Bet,è laper la vittoriafemminile, con una quota di 1.57. Seguono Iyo Sky a 3.50 eLynch a 4.33.