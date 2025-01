Lanazione.it - Troppi morti sulle strade. Aumentano gli incidenti. Due vittime in pochi giorni

Leggi su Lanazione.it

Nel 2024, in attesa dei dati ufficiali di Istat e Aci, lungo ledella nostra regione, sono morte 59 persone instradali. Un aumento del 31 per cento rispetto al 2023, dato che leerano state 45. Una media di 5mortali al mese che purtroppo questo inizio di anno sembra volersi confermare. Tre fino ad oggi – e speriamo siano gli ultimi - gli automobilisti che hanno perso la vita mentre guidavano l’automobile. Gli ultimi due martedì e mercoledì. Il primo si è verificato il 9 gennaio lungo l’autostrada e la vittima era un 74enne romano. Poi gli ultimi due, con la morte di Tito Scapecchia di 59 anni (Valtopina) e martedì il sindacalista Riccardo Coccolini. A proposito di sicurezza stradale, ieri la terza Commissione consiliare del Comune di Perugia, ha discusso tre ordini del giorno proprio per chiedere interventi che scongiurino