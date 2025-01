Ilrestodelcarlino.it - Traversa San Giorgio:: "Adesso può riaprire"

"Finiremo i lavori suSanentro fine gennaio". A fine dicembre scorso, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Mario Arturo Ascari, si era espresso con queste parole in merito al cantiere sulla strada legato alla realizzazione del sottopasso che permetterà l’atmento in sicurezza diSan, congiungendo via Bassa a via Bersana. E così è stato: nella giornata di oggi la Fondazione Cr Carpi ‘consegnerà’ la strada al Comune e all’Anas: poi spetterà a questi due enti provvedere alla riapertura, che dovrebbe avvenire nel fine settimana. La strada è stata chiusa a inizio luglio scorso: il cantiere si è però rivelato più complicato del previsto e anche il meteo non ha aiuto. "Causa interferenze di numerosi sottoservizi – spiega Ascari – per cause a noi non imputabili, il cantiere ha accumulato un ritardo di circa tre mesi".