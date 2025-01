Ilfattoquotidiano.it - Strage nazista di Falzano a Cortona, ai parenti delle vittime richiesto il pagamento delle tasse sugli atti giudiziari

Sono i paradossi che spesso investono chi chiede giustizia per anni e per questioni davvero rilevanti. E così capita che a 17 familiaridell’eccidio di(Arezzo), unastragi naziste più efferate del 1944, si siano visti recapitare una richiesta di complessivi 113mila euro per la tassa sulla registrazione degli. Nonostante siano anni e anni che attendono il risarcimento da 3,7 milioni di euro. A loro invece era chiesto di provvedere entro 10 giorni dall’Agenziaentrate ha chiesto che poi ha sospeso la richiesta. Il caso è stato denunciato dal senatore Pd Dario Parrini, da tempo impegnato sui risarcimenti per le stragi per cui lo Stato ha stanziato un fondo da 61 milioni.Il 20 gennaio scorso i discendenti, difesi dall’avvocato Gianluca Luongo, si erano visti riconoscere da una sentenza del tribunale civile di Arezzo risarcimenti per complessivi 3,7 milioni.