Ilgiorno.it - "Sosta irregolare sul verde: più 80% di multe"

Leggi su Ilgiorno.it

"Nel 2023 a Milano 24.793 sanzioni persul: 11.028 in più rispetto al 2022, un incremento dell’80%". Questi i dati diffusi ieri da Marco Granelli (in foto), assessore comunale alla Sicurezza, con un post sulla propria pagina Facebook. "Dobbiamo contrastare lasulche rende impermeabili le aree e danneggia i prati, che schiaccia le radici degli alberi e ne aumenta il rischio di caduta, che crea isole di calore, che toglie spazi alla vita e riduce il benessere – prosegue l’assessore –. Grazie al lavoro degli agenti di Polizia Locale, delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e degli ausiliari delladi Atm, la lotta allaè una priorità per diminuire in Italia i 3.039 morti e i 224.634 feriti del 2023 e per migliorare la qualità della vita delle città.