Simona Ventura conduce L'Ignoto: l'adventure-game è una sfida tra VIP e NIP

Tra le conduttrici italiane più richieste dai telespettatori in TV,diventa timoniera di, il nuovo adventure-trasmesso sulle reti Rai e che vede contrapporsi, tra i concorrenti in gioco, VIP e sconosciuti.al timone di: il nuovo adventureProsegue a gonfie vele la carriera artistica di, che già conduttrice di Citofonare Rai2 si prepara a raddoppiare il suo ruolo alla conduzione di un format al servizio della TV di Stato, per. Si tratta di un nuovo programma televisivo in arrivo, per il cui cast Banijay ha aperto la selezione dei protagonisti.Tra le anticipazioni del, il sito ufficiale diapre, intanto, ufficialmente le selezioni ai candidati di diverse generazioni, che siano maggiorenni:“Pensi di avere la tua vita in mano?” si legge sul portale online, all’apertura dei casting di–.