Salto con gli sci Willingen | trionfo norvegese nel Mixed Team l’Italia chiude sesta

, in Germania, la Norvegia trionfa nella prova, valida per la Coppa del Mondo dicon gli sci. Bjoerseth, Sundal, Kvandal e Forfang siglano la miglior prestazione, raggiungendo la vetta della classifica in 1070.8 e controllando l’intera gara. Il podio è completato dall’Austria di Eder, Hoerl, Seifriedsberger e Tschofenig, a -39.4, e dal quartetto tedesco composto da Schmid, Raimund, Freitag e Wellinger, a -82 dalla vetta. Giornata complessa invece per la Slovenia, con Zajc squalificato nel corso del primo round a causa di un’irregolarità nella tuta.ottiene laposizione, alle spalle degli sloveni e a 270.5 dalla Norvegia. Annika Sieff firma un buonnel primo round, ma fatica nel secondo turno. Situazione analoga per Francesco Cecon. Lara Malsiner riesce invece a migliorarsi tra i due salti, mentre Alex Insam ottiene un punteggio migliore nel corso del primo round, non distanziandosi però di molto al secondo tentativo.