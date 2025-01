Ilrestodelcarlino.it - "Questo è il posto giusto per crescere. A chi mi ispiro come attaccante? Halaand"

"Sono felice di essere qui, e credo sia ilper". E’ uno dei pochissimi nuovi acquisti del Sassuolo che, a memoria di cronista, ha prima esordito e poi è stato presentato, ma si sa che i tempi, serratissimi, del campionato di serie B non sempre coincidono con le formalità. Meglio andare al sodo, allora, ed ecco Laurs Skjellerup che racconta le sue sensazioni di neoneroverde a Sassuolo Channel esattamente una settimana dopo l’esordio. A La Spezia,qualche minuto: non abbastanza per farsi un’idea delle potenzialità digigante danese classe 2002 arrivato dal Goteborg, abbastanza per fargli descrivere l’impatto con il campionato italiano"entusiasmante, anche se il risultato non è stato quello che volevamo". Il Sassuolo, che di solito a gennaio si limita al basso cabotaggio, ha puntato su di lui con un investimento importante e un contratto altrettanto importante, lui punta sul Sassuolo.