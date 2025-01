Anteprima24.it - Provincia di Salerno, terza edizione di “Think renewable”: il 5 febbraio a Palazzo Sant’Agostino

Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 52025, alle ore 11, nella sala Marcello Torre diviene presentato “” il progetto didattico 2024/2025, giunto alla, proposto dalladi, in collaborazione con Legambiente Campania ed Uni in Strada, per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alle tematiche dell’ambiente e del risparmio energetico. Saranno presenti il Vice Presidente delladiGiovanni Guzzo, il consigliere delegato all’Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione Martino D’Onofrio, la presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato, il prof. Rino Cuccurullo presidente Uni in Strada ed il prof. Giovanni De Feo dell’Università degli Studi diche incontreranno i dirigenti scolastici.