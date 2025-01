Sport.quotidiano.net - Prova di forza per l’Use. Dominata la Mens Sana

Use Empoli 78Siena 63 USE COMPUTER GROSS: Giannone 12, Marini, Baccetti 13, Sesoldi 6, Rosselli 12, Ramazzotti, De Leone 10, Mazzoni, Quartuccio 3, Tosti 2, Cerchiaro, Maric 20. All.: Valentino.SIENA: Tilli, Belli 2, Pannini 6, Ragusa 7, Marrucci 11, Pucci 13, Sabia 2, Neri 3, Prosek 8, Masini, Tognazzi 7, Jokic 4. All.: Betti. Arbitri: Barbarulo di Vinci e Baldini di Castelfiorentino.Parziali: 26-18; 43-33; 68-46. EMPOLI - In un Pala Sammontana gremito e vestito a festaComputer Gross domina laSiena e si prende conil primo traguardo stagionale, la salvezza. Cancellata l’opaca prestazione di Lucca,sfodera unapraticamente perfetta che ora fa guardare alla seconda parte di stagione con la speranza, e forse qualcosa di più, che il bello debba ancora venire.