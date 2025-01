Gqitalia.it - Perché talvolta siamo stanchi tutto il giorno, ma sveglissimi una volta a letto?

Leggi su Gqitalia.it

Unmi sono imbattuto in un meme su Instagram che mi ha fatto riflettere sugli sforzi che ognuno di noi fa per addormentarsi velocemente. L'avverbio velocemente è cruciale, ma restando sulla vignetta, ritraeva un ragazzo che nel corso delle attività diurne – i pasti, il lavoro, la palestra – pensava in continuazione a quanto fosse stanco; tuttavia, non appena toccava il cuscino, gli occhi erano improvvisamente sbarrati e nella sua mente non faceva che pensare alla palestra, al lavoro e alle altre attività del, incapace improvvisamente di prendere sonno.Un paradosso, questo, che molti di noi conoscono bene: sentirsiilma, unaarrivati a, non riuscire a dormire per i pensieri che ci assillano.