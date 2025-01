Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita dopo il sisma. Recuperate 33 opere d’arte

La Soprintendenza di Ascoli, Fermo e Macerata e l’Istituto Centrale per il Restauro tra oggi e venerdì 7 febbraio, riconsegneranno ben 33restaurate nei territori delle province interessate dale in particolare alla Diocesi di Ascoli. Più nel dettaglio tornerà alla fruizione dei cittadini e del pubblico, e verrà riconsegnata alla Curia Vescovile di Ascoli, la Croce Astile del XII-XIII Secolo di Pescara di Arquata del Tronto, recuperata prima del crollo della chiesa Santa Croce a causa deldel 2016. Il manufatto, che risulta indennela violenza dei sismi, è considerato tra le croci metalliche giunte ai nostri giorni nel miglior stato di conservazione della regione Marche. La croce è stata catalogata nell’anno 1963 come un’opera umbro-sabina realizzata nel XIII secolo.