Mistermovie.it - Mister Movie | Star Wars, Henry Cavill interpreterà un Villain dopo Superman?

Leggi su Mistermovie.it

potrebbe entrare nell’universo dinei panni di un antagonista. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dallo scooper MyTimeToShineHello, l’attore sarebbe in trattative con Lucasfilm per interpretare un ruolo dain un futuro progetto del celebre franchise. Tuttavia, lo studio non ha ancora confermato ufficialmente la notizia, alimentando ilo sul possibile coinvolgimento dellabritannica.ruolo dain?Le speculazioni riguardo alla presenza diinsono aumentate, poiché Lucasfilm ha in cantiere diversi nuovi film. Tra questi, il progetto sulle origini della Forza diretto da James Mangold, il crossover della Nuova Repubblica di Dave Filoni e il lungometraggio ambientato“The Rise of Skywalker” firmato da Sharmeen Obaid-Chinoy.