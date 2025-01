Sport.quotidiano.net - Mens Sana, dopo Empoli c’è voglia di rialzarsi. Il dg Caliani: "Ora l’obiettivo è vincere il derby"

E’ stato un day after amaro per lacheil netto ko diadesso è consapevole di non avere più il destino nelle proprie mani.ilinfatti potrebbe anche non bastare se Arezzo e Quarrata facessero il loro dovere rispettivamente controe Lucca. Vietato però pensare a cosa può succedere sugli altri campi ma concentrazione solo sulla stracittadina. "C’è poco da dire paradossalmente – ha detto ieri il dg biancoverde Riccardoospite nel nuovo showroom dello sponsor Comea srl ad Arbia (nella foto) -. E’ una partita daperché è decisiva. Noi dobbiamo andare in campo e provare in tutti i modi a farlo. Ovvio che quello che succederà sugli altri campi è importante ma dovremo pensarci solo quando sarà finita la nostra partita". Secondo il dirigente della Note di Siena pensare troppo alle gare di Arezzo e Quarrata infatti potrebbe distrarre i biancoverdi dal primo obbiettivo, quello di battere il Costone già certo del pass per la seconda fase.