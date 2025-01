Iltempo.it - Le toghe si schiantano sui social: "Sotto attacco", Anm seppellita di insulti

Ledell'Associazione Nazionale Magistrati con un post condannano la reazione della premier Giorgia Meloni al provvedimento nei suoi confronti della Procura di Roma per il caso Almasri. Un "atto voluto" e non dovuto, ha tuonato Meloni attaccando quei giudici che "vogliono governare". "Nelle scorse ore la presidente del Consiglio ha attaccato duramente la magistratura. Parole e toni che ci preoccupano", scrive l'Anm su X postando alcuni titoli dei quotidiani di oggi che riportano le parole di Meloni. Nella foto campeggia questo testo: "L'Associazione Nazionale Magistrati è preoccupata e sorpresa per i violenti attacchi rivolti in queste ore alla magistratura e al procuratore Lo Voi". Peccato che la stragrande maggioranza dei commenti al tweet sono di tenore decisamente diverso. "Sinceramente sono preoccupato per i vostri attacchi al Governo, un governo eletto dal Popolo, la Costituzione dice 'Il Popolo Sovrano' quindi non è la magistratura che cambia il governo a suo piacimento, il parlamento eletto dal popolo fa le leggi, la magistratura le applica, punto", fa notare un utente.