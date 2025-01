Ilrestodelcarlino.it - L’attacco di Forza Italia:: "Che fine fanno le promesse?"

"Il cambio di passo promesso nella gestione della sosta in città e nel rapporto con Modena Parcheggi, promesso da Massimo Mezzetti in campagna elettorale e inserito nero su bianco nel programma, si è già sciolto come la neve in questi giorni in appennino". Non fa molti giri di parole Pier Giulio Giacobazzi, capogrupponel commentare la scelta comunale in quanto a parcheggi. "La notizia – commenta – degli ulteriori aumenti generalizzati della sosta sia per cittadini sia per residenti, e la contestuale riduzione dell’importo dovuto da Modena Parcheggi al Comune sono la conferma di quanto c’è sempre stato di sbagliato nell’avere appaltato totalmente e per decenni la sosta a una società privata, ma non solo: nelle dichiarazioni di oggi dell’assessore Guerzoni non c’è alcun riferimento nemmeno all’indirizzo promesso in campagna elettorale dal sindaco, ovvero una strategia di uscita dalla morsa di Modena Parcheggi".