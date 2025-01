Lettera43.it - Lady Gaga, al concerto di Los Angeles un inedito scritto con il fidanzato Polansky

Era l’artista più attesa e non ha deluso le aspettative.ha chiuso il FireAid,di beneficenza a Losper le vittime degli incendi, con una performance eccezionale. Ultima della lunga parata di star che per sei ore hanno fatto ballare ed emozionare il Kia Forum e l’Inuit Dome di Inglewood, ha intonato due successi dal film A Star is Born ma soprattutto una quattro mani con il– «il mio amore», ha detto commossa – Michael. «Ho composto un brano assieme al mio compagno, al mioMichael», ha annunciato. «È per voi, solo per voi stanotte. Abbiamo bisogno di molte cose ora, ma ciò che ci serve di più è il tempo». Il brano si intitola All I Need Is Time o Time is a Healer.performs an original song “all i need is time” she and her fiancé wrote solely for the fireaid benefit concert.