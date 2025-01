La commissione Ue la scelta dell’Italia e il caso Almasri | Importante cooperare con la Corte penale internazionale

Leggi su Open.online

Nessuna accusa diretta all’Italia, ma come spesso accade il portavoce dellaUe, nello scegliere di rispondere ad una domanda suldel rimpatrio di Najem Osama, un segnale – blando come è prassi – lo da: «Il Consiglio europeo nel 2023 ha invitato tutti gli Stati membri a garantire la piena cooperazione con la, compresa la tempestiva esecuzione dei mandati d’arresto», dice il portavoce. «Non spetta allaeuropea far rispettare i mandati d’arresto della, ma sosteniamo la, ne rispettiamo l’imparzialità e l’indipendenza», ha sottolineato.Intanto non è chiaro se ci saranno nuove iniziative da parte della presidenza del Consiglio, dopo l’iscrizione al registro degli indagati di Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per il rimpatrio del trafficante di migranti avvenuto lo scorso 21 gennaio.