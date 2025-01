Ilrestodelcarlino.it - La ciclovia di San Vicinio scatta verso 50mila euro

"Bici in Comune" è l’iniziativa dell’amministrazione di Sarsina promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per finanziare progetti tesi a promuovere la mobilità ciclistica non solo per favorire lo sviluppo del cicloturismo, ma porre le basi per uno stile di vita sano e attivo. In tal senso il comune plautino si è proposto con un progetto dal titolo "Sarsina Bike Experience: tra natura, storia e sapori" che punta a valorizzare ladi Saninaugurata nel 2021, che si snoda lungo un itinerario di 325 chilometri (attraversando 14 comuni, 3 province, 2 regioni, un parco nazionale e diverse aree protette) seguendo il Cammino da percorrere in mountain bike o bici gravel. "Partecipiamo – sono le parole di Cristina Santucci presidente del "Cammino di San" – in accordo con il Comune di Sarsina e quello di Verghereto chiedendo un finanziamento diper creare percorsi tematici legati alladi San, potenziare le infrastrutture e la segnaletica nonché organizzare eventi e festival a tema.