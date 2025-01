Terzotemponapoli.com - Juventus, i problemi di formazione di Thiago Motta

Lariprende gli allenamenti con un umore cupo dopo tre gare senza vittorie e due sconfitte consecutive. L’Empoli, prossimo avversario, si prospetta come un ostacolo insidioso. La squadra di D’Aversa lotterà con il coltello tra i denti per tentare di uscire furi da una situazione di classifica complicata. Inoltre bisogna considerare le difficoltà della squadra di, alle prese con infortuni e scelte delicate. L’assenza di Kalulu per un mese apre il dibattito sulla difesa. Renato Veiga si candida per una maglia da titolare, mentre alternative d’emergenza potrebbero prevedere Locatelli arretrato, Savona accanto a Gatti o addirittura Koopmeiners, già indicato dal tecnico come possibile centrale difensivo.punta sulla continuità piuttosto che sulle rivoluzioniPer uscire dal tunnel,punta sulla continuità piuttosto che sulle rivoluzioni.