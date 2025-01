Quotidiano.net - "Il turismo accelera. Vero boom di presenze straniere"

PROFESSORE Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche, partiamo da un bilancio dell’anno appena concluso, dalle cose che funzionano e da quelle che non funzionano. "Per quanto riguarda il, abbiamo aperto il 2024 con le migliori aspettative e il consueto appuntamento alla BIT di Milano, in occasione della quale sono stati presentati importanti progetti. L’aspettativa per le prenotazioni del 2024 era tendenzialmente molto positiva". Aspettativa che si è confermata tale? "Purtroppo un inverno molto caldo, che ha portato poi nel periodo estivo a fenomeni di mucillagini, e una stagione estiva partita in ritardo a causa del maltempo, hanno fatto sì che le premesse positive non fossero mantenute, con la registrazione di dati sotto le aspettative. Inoltre, la stagione si è conclusa prima dei tempi, sempre a causa del maltempo arrivato già a metà settembre causando la chiusura anticipata della stagione estiva.