Il Segreto di Stato il ruolo della Germania la trappola per il governo | cosa non torna nel caso Almasri

Leggi su Open.online

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dice che l’indagine sulè «un danno alla Nazione». Ma nella storia del torturatore libico arrea Torino e liberato dalla Corte d’Appello di Roma dopo il mancato intervento del, che però ha deciso poi di rimpatriarlo con un volo dei servizi segreti, qualnon. E anche se la vicenda è destinata a concludersi in parlamento, c’è chi, come il giurista Vladimiro Zagrebelsky, dice che l’Italia ha violato il diritto internazionale. Mentre l’esecutivo potrebbe mettere ildi, già apposto per ilAbu Omar. Anzi: avrebbe potuto farlo da subito. E c’è il giallo del. A cui la Corte Penale Internazionale aveva chiesto di monitorare gli spostamenti del comandante. La nota blu e la nota rossaTutto ruota intorno alle note di diffusioneCpi.