Il Napoli verso la Roma con un colpo di scena sul mercato…

: la telenovela Garnacho sembra veramente finita.In un’anticipazione del TG Sport in onda su Rai Due, Ciro Venerato (giornalista esperto di mercato) ha dichiarato che ilavrebbe rinunciato definitivamente all’argentino del Manchester United. Ildal mercato al campoDi seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Chiamatelo pureexport, oltre che express. La locomotiva azzurra non conosce ostacoli da sette partite. Sette vittorie consecutive che hanno dato un’altra fisionomia alla classifica, rendendo il primato di Conte e i suoi ragazzi una minaccia al campionato, più che una striscia positiva. E in trasferta il nuovofa ancora più paura, perché lontano dal Maradona gli azzurri hanno mostrato la loro faccia migliore, hanno ottenuto i successi più significativi e hanno presentato le più importanti novità tecniche partita dopo partita, fino a diventare l’armata di adesso”.