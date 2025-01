Lanotiziagiornale.it - “Il governo grida al complotto, ma la verità è che è andato in tilt”: parla Gubitosa (M5S)

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dal proclama di Malan sulla fine dell’indipendenza dei giudici (poi ritirato), alla vicenda Almastri, passando per Bruno Vespa, fino a alla ministra Vinavil, Daniela Santanchè, quella che offre il vicepresidente del Movimento Micheleè un’analisi allargata delMeloni. Ne esce un ritratto disastroso., oggi (ieri, ndr) Malan ha dichiarato che l’intenzione è andare oltre l’obbligatorietà dell’azione penale, per poi però fare marcia indietro. A quale versione dobbiamo credere?“Per un attimo ho pensato che avesse ammesso che l’intento finale di questa maggioranza è quello di assoggettare la giustizia, attraverso il controllo sull’operato dei pubblici ministeri, alla volontà della politica. O meglio, alla volontà di questa destra incapace e pericolosa. Se non altro, sarebbe stato un passo avanti sul piano della trasparenza, senza più celare intenti quasi eversivi dietro slogan insignificanti.