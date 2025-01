Quotidiano.net - Il 2025 di Cna: "Più formazione imprenditoriale e aprire corridoi internazionali"

SBUROCRATIZZAZIONE e diminuzione del costo del denaro. Aiuti a sostenere tutte le transizioni, dal green al digitale. E ancora, una legge urbanistica e un piano casa che rendano attrattiva una regione in cui il ricambio generazionale alla guida delle piccole imprese artigiane sta diventando un problema imminente, così come la ricerca di personale formato per i nuovi profili lavorativi richiesti. Ha i contorni di un vero banco di prova questoche, secondo Paolo Cavini, presidente Cna Emilia-Romagna sarà decisivo per gettare solide basi per il futuro della regione. Presidente, partiamo dalla coda, questo ricambio generazionale che si è, per la prima volta, inceppato. Qual è il quadro? "Oggi almeno il 10% delle Pmi è guidata da over 65, situazioni in cui il passaggio generazionale o la trasmissione d’impresa è per forza di cose imminente.