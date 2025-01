Ilrestodelcarlino.it - Idrogeno per uso domestico, via alla sperimentazione a Modena

, 31 gennaio 2025 – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comitato Italiano Gas e Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera), hanno sottoscritto un protocollo pilota per la realizzazione di studi e sperimentazioni in campo su miscele di gas naturale eda immettere nelle reti di distribuzione. Eè protagonista di questo progetto, il primo nato nell’ambito dell’accordo quadro che si pone appunto l’obiettivo di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di sperimentazioni di miscele die gas naturale nelle reti domestiche. Il protocollo operativo sperimentale prevede di utilizzare, per la prima volta in Italia in modo graduale, miscele fino al 10% diper alimentare un tratto isolato di rete, con l’obiettivo di testare, rispettando le più stringenti prescrizioni sulla sicurezza, soluzioni che sfruttino, anche in ambito civile e residenziale, i green gas.