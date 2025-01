Laspunta.it - Garofolo nuovo Segretario regionale Ugl enti locali

Alessandroè ilUGL Autonomie Lazio. Designato dalNazionale Ornella Petillo,avrà la responsabilità di seguire la contrattazione sui tavoli del territorio laziale e, in raccordo con i Segretari Provinciali, coordinerà con i dirigUGL Autonomie il programma di implementazione degli iscritti nella regione.All’UGL Autonomie fanno capo tutti i lavoratori e le lavoratrici degli. La Regione Lazio, vista la presenza di numerosi, in particolare quelli della capitale, presenta una concentrazione elevata di impiegati.Nel suoruolo,si impegnerà in modo particolare sulla formazione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prioritari per garantire un ambiente lavorativo sereno e protetto per i tanti impiegati degli