Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Inter e Bologna-Milan: ecco le date dei recuperi

, 31 gennaio 2025 – Dueper recuperare due match condizionati da eventi drammatici.rotta, al 16’ del primo tempo lo scorso 1° dicembre 2024 per il malore del calciatore Viola Bove è stata fissata per giovedì 6 febbraio 2025 alle 20.45. La sfida del Dall’Ara (9^ giornata), originariamente programmata in data 26 ottobre 2024, non era andata in scena a causa dell’alluvione che aveva colpito la città emiliana. Il recupero diè stato fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30. In caso di mancata qualificazione dei rossoneri agli ottavi di Finale di UEFA Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45.