Lanazione.it - Febbre da fantagame. Giulia non sa resistere: "Ecco le mie serate col telefono in mano"

Leggi su Lanazione.it

Il Festival più amato d’Italia si avvicina e sale laanche per il FantaSanremo, il fantasy game legato alla competizione canora nato nel 2020, che dall’anno successivo ha iniziato a impazzare sul web. Come in ogni angolo dello Stivale, anche fra gli spezzini ci sono degli adepti che stanno facendo il conto alla rovescia in vista dell’11 febbraio, quando prenderà il via l’edizione 2025. A raccontare la sua esperienza èBacchi (nella foto), strategic product designer che si divide fra la Valdurasca e Delft e nei giorni più caldi dell’Ariston vive "con ilin". Ma è veramente così viva la competizione? "Dico solo che il nostro gruppo si chiama ’La settimana santa’, lo stesso con cui partecipiamo anche al FantaEurovision. Ci sfidiamo fra di noi, ma si può anche concorrere a livello nazionale.