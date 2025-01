Ilfattoquotidiano.it - E.On multata dal Garante della Privacy per trattamento illecito dei dati personali a fini di marketing

Ilper laha comminato a E.On Energia una sanzione di oltre 890mila euro perdidi tele.Il procedimento, spiega la Newsletter dell’Autorità, nasce dai reclami di due persone che lamentavano la ricezione di numerose chiamate indesiderate e il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento.Nel corso dell’istruttoria ilha rilevato, in un caso, che i consensi rilasciati in fase di attivazione delle forniture di luce e gas, erano stati trascritti in maniera errata da un dipendentesocietà. Errore che ha evidenziato una duplice criticità nei meccanismi di tutela deidei clienti. Da un lato, E.On non ha introdotto misure idonee a verificare ed assicurare la corrispondenza tra i consensi resi dagli interessati e le informazioni registrate sui sistemi aziendali, ed è così incorsa nella a realizzazione di attività di telesenza un’idonea base giuridica.